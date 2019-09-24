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Генсек ООН рассказал, что придется изменить для борьбы с климатическим кризисом

Генсек ООН рассказал, что придется изменить для борьбы с климатическим кризисом
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Иначе последствия глобального потепления будут разрушительными.

Для борьбы с климатическим кризисом придется изменить структуру экономики и многие сферы общественной жизни, ибо иначе последствия глобального потепления будут разрушительными.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, передает Громадське.

"Если прямо сейчас мы не изменим свой образ жизни, то под угрозой окажется сама наша жизнь", - подчеркнул он. "Природа в гневе. И мы сильно ошибаемся, если думаем, что сможем ее обмануть. Потому что природа нам отомстит", - отметил он.

"Нынешнее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, ледники тают, поднимается уровень моря, океан окисляется и теряет способность поглощать углекислый газ. Засухи, пожары, ураганы и наводнения становятся все более разрушительными", - сказал Генсек ООН.

Он призвал к решительным действиям. В частности, в числе наиболее насущных мер: сокращение эмиссий парниковых газов, прекращение субсидирования энергодобывающей промышленности и переход на возобновляемые источники энергии и введение налога на углерод.

"Этот саммит - не саммит разговоров. Разговоров было уже достаточно. Это - не саммит переговоров - с природой нельзя договориться. Это - саммит действий. С самого начала я говорил, для "билета" на саммит недостаточно заготовленной речи, нам нужны конкретные действия", - добавил Генсек.

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Напомним, последние пять лет, с начала 2015-го до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Соответствующую оценку в воскресенье, 22 сентября, обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO).

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США, ООН, Климат, Антониу Гутерреш.
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