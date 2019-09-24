Скачать
Вторник, 24.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Супряга - о переходе в Днепр-1 и отношениях с Хацкевичем
Супряга - о переходе в Днепр-1 и отношениях с Хацкевичем
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя

Количество американских войск на территории Польши увеличиться

Количество американских войск на территории Польши увеличиться
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп и Президент Польши Дуда подписали декларацию об увеличении контингента американских войск на территории Польши.

"Польша и США согласовали увеличение количества американских войск в Польше - соответствующая декларация была подписана президентами двух стран в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Подписанная в Нью-Йорке декларация об углублении сотрудничества в области обороны является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от 12 июня этого года, которая подтверждает пребывания в Польше 4500 военного персонала США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Также Польша и США согласовали места для усиления присутствия американских войск в Польше. Потенциальными местами являются Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Подписанный документ также подчеркивает, что оба государства продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, "которые улучшают взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора".

СМИ: Польша ожидает безвиз из США в 2020 году

Также президенты двух стран обсудили меры, призванные помешать реализации проекта Nord Stream 2.

Как сообщалось, американский президент также сообщил Дуде, что рассчитывает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Военный контингент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокат: Янукович планирует вернуться в Украину
Адвокат: Янукович планирует вернуться в Украину
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
NASA &quot;объявило войну&quot; астероиду: детали миссии
NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь