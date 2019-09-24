Количество американских войск на территории Польши увеличиться

Новости Украины:Президент США Дональд Трамп и Президент Польши Дуда подписали декларацию об увеличении контингента американских войск на территории Польши.

"Польша и США согласовали увеличение количества американских войск в Польше - соответствующая декларация была подписана президентами двух стран в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Подписанная в Нью-Йорке декларация об углублении сотрудничества в области обороны является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от 12 июня этого года, которая подтверждает пребывания в Польше 4500 военного персонала США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Также Польша и США согласовали места для усиления присутствия американских войск в Польше. Потенциальными местами являются Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Подписанный документ также подчеркивает, что оба государства продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, "которые улучшают взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора".

Также президенты двух стран обсудили меры, призванные помешать реализации проекта Nord Stream 2.

Как сообщалось, американский президент также сообщил Дуде, что рассчитывает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.