СМИ: Польша ожидает безвиз из США в 2020 году

Новости мира:Польские власти выполнили все требования и ожидают подписания безвизового режима со следующего года.

З0 сентября, США может сделать визовое исключение для граждан Польши.

Об этом пишет Onet.

По данным издания, процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.

США могут пригласить Польшу 30 сентября, поскольку тогда заканчивается бюджетный год.

Источники в посольстве США сообщают, что более конкретные детали о безвизовом режиме между странами, могут появиться после встречи американского президента Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды.

После того как определенную страну приглашают в безвизовый режим они должны пройти административный процесс, после которого визы перестают действовать. В среднем этот процесс занимает до 5 месяцев, но может и задержаться, заявили в посольстве США.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что отмена виз для граждан Польши произойдет до конца правления Дональда Трампа, приблизительно в 2020 году.

В августе правительство США и Польши подписали документы о сотрудничестве, а также защите границ, что должно было приблизить поляков до безвизового режима.