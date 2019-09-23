Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)

СМИ: Польша ожидает безвиз из США в 2020 году

СМИ: Польша ожидает безвиз из США в 2020 году
15:49 Сегодня Телеграф

Новости мира:Польские власти выполнили все требования и ожидают подписания безвизового режима со следующего года.

З0 сентября, США может сделать визовое исключение для граждан Польши.

Об этом пишет Onet.

По данным издания, процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.

США могут пригласить Польшу 30 сентября, поскольку тогда заканчивается бюджетный год.

Пушков: США хотят заставить ЕС содержать Украину

Источники в посольстве США сообщают, что более конкретные детали о безвизовом режиме между странами, могут появиться после встречи американского президента Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды.

После того как определенную страну приглашают в безвизовый режим они должны пройти административный процесс, после которого визы перестают действовать. В среднем этот процесс занимает до 5 месяцев, но может и задержаться, заявили в посольстве США.

Трамп и Дуда хотят увеличить присутствие войск США в Польше

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что отмена виз для граждан Польши произойдет до конца правления Дональда Трампа, приблизительно в 2020 году.

В августе правительство США и Польши подписали документы о сотрудничестве, а также защите границ, что должно было приблизить поляков до безвизового режима.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безвизовый режим, США, Польша, Дональд Трамп, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь