Пушков: США хочет заставить ЕС содержать Украину

Новости Украины:Алексей Пушков считает, что США навязывает странам ЕС свой внешнеполитический курс.

Президент Америки Дональд Трамп, недавно заявил, что Брюссель не так активно помогает Украине, в финансовом плане, как Вашингтон и призвал странны Евросоюза исправить эту ситуацию выделив Киеву больше финансовой поддержки.

В ответ на это, глава совета РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что страны ЕС и без того несут большие финансовые потери в связи с санкциями против России. Теперь же, по словам Пушкова, США требует от ЕС содержать Украину и платить за американский внешнеполитический курс.

Так же Алексей Пушков, ссылаясь на слова Трампа, сказал что Украина не входить в число высоких приоритетов США. Именно по этой причине Америка хочет перекинуть этот "груз" на плечи ЕС.

"Это как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется." - написал Алексей Пушков на своей странице в Твиттер.

Как сообщалось ранее, США намеренно выделить Украине почти 400 миллионов долларов военной помощи для обеспечения своей безопасности.