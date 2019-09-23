Трамп и Дуда хотят увеличить присутствие войск США в Польше

Новости мира:Дональд Трамп и Анджей Дуда подпишут совместную декларацию о увеличении присутствия американских войск в Польше.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда во время встречи в понедельник в Вашингтоне подпишут декларацию, которая касается увеличения американского военного контингента в РП.

По словам министра канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, во время встречи будут объявлены конкретные места дислокации новых американских подразделений в Польше.

"Декларация, которая готовится к этой встрече, говорит о конкретных местах дислокации американских войск в Польше, а также, что очень важно, подтверждает: в Польше будет действовать американское командование на уровне дивизии с конкретным местом дислокации", - заявил Щерский, сопровождающий Дуду во время визита в США.

Подписанная в понедельник декларация будет конкретным результатом договоренностей между Польшей и США с июня этого года об увеличении численности американских войск в Польше с 4,5 тысячи на одну тысячу. В ней также будет определено место расположения новой американской базы США в Польше.

Дуда в субботу прибыл с четырехдневным визитом в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.