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Трамп и Дуда хотят увеличить присутствие войск США в Польше

Трамп и Дуда хотят увеличить присутствие войск США в Польше
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп и Анджей Дуда подпишут совместную декларацию о увеличении присутствия американских войск в Польше.

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда во время встречи в понедельник в Вашингтоне подпишут декларацию, которая касается увеличения американского военного контингента в РП.

По словам министра канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, во время встречи будут объявлены конкретные места дислокации новых американских подразделений в Польше.

"Декларация, которая готовится к этой встрече, говорит о конкретных местах дислокации американских войск в Польше, а также, что очень важно, подтверждает: в Польше будет действовать американское командование на уровне дивизии с конкретным местом дислокации", - заявил Щерский, сопровождающий Дуду во время визита в США.

Подписанная в понедельник декларация будет конкретным результатом договоренностей между Польшей и США с июня этого года об увеличении численности американских войск в Польше с 4,5 тысячи на одну тысячу. В ней также будет определено место расположения новой американской базы США в Польше.

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Дуда в субботу прибыл с четырехдневным визитом в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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Все по теме:

США, Польша, Декларация, Войска США, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Кшиштоф Щерский.
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