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Джонсон и Трамп хотят заключить торговое соглашение

Джонсон и Трамп хотят заключить торговое соглашение
09:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Борис Джонсон и Дональд Трамп договорились заключить торговое соглашение между странами к 2020 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года.

Об этом сообщает The Sun.

"Соглашение может быть подписано следующим летом, однако его реализация должна будет ждать до завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

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Это соглашение о свободной торговле станет крупнейшим, которое США когда-либо заключали с другой страной.

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Как отмечается, изначально Джонсон скептически относился к желанию Трампа заключить сделку всего за девять месяцев. Однако его переубедили из-за высокого риска, который представляют собой президентские выборы в США: в этот период американские политики будут увлечены кампанией за Белый дом, а новый президент может не разделять мнения Трампа по поводу сделки.

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США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Торговое соглашение.
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