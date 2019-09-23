Джонсон и Трамп хотят заключить торговое соглашение

Новости мира:Борис Джонсон и Дональд Трамп договорились заключить торговое соглашение между странами к 2020 году.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговое соглашение к июлю 2020 года.

Об этом сообщает The Sun.

"Соглашение может быть подписано следующим летом, однако его реализация должна будет ждать до завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года", - говорится в сообщении.

Это соглашение о свободной торговле станет крупнейшим, которое США когда-либо заключали с другой страной.

Как отмечается, изначально Джонсон скептически относился к желанию Трампа заключить сделку всего за девять месяцев. Однако его переубедили из-за высокого риска, который представляют собой президентские выборы в США: в этот период американские политики будут увлечены кампанией за Белый дом, а новый президент может не разделять мнения Трампа по поводу сделки.