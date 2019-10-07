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У правительства есть альтернатива "формуле Штайнмайера"

У правительства есть альтернатива "формуле Штайнмайера"
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в Украины есть альтернативные планы в случае срыва договоренностей с Россией.

Так называемая "формула Штайнмайера" только объясняет, как будут применяться законы о выборах в ОРДЛО и особом статусе Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции.

"Формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет тех двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Важнейшая точка - какими будут эти законы. Сама же "формула" только объясняет, каким образом они будут применяться", - подчеркнул министр.

По его словам, только когда эти законы будут приняты, станет известно, каким образом двигаться дальше и насколько эта "формула" приемлема для всех сторон.

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Отвечая на вопрос, имеет ли Украина альтернативные планы действий на случай, если Россия не будет выполнять договоренности уже после имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, министр сказал: "Что касается того, имеются ли у нас планы В, С и D - да, действительно, у нас имеются эти планы, но, очевидно, мы не будем о них говорить, пока у нас есть та возможность, которая сейчас будет обсуждаться лидерами в "нормандской четверке".

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

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В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этого плана. По их мнению, сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений, которая касается сферы безопасности. То есть, вывод войск и возобновление контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и определению статуса Донбасса.

3 октября Зеленский записал видеообращение, в котором объяснил украинцам последние действия власти по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности относительно "формулы Штайнмайера", и заверил, что "никогда не сдаст Украину".

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Россия, ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, ОРДЛО, Формула Штайнмайера, ООС.
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