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В МИД рассказали, когда пройдет разведение сил на Донбассе

В МИД рассказали, когда пройдет разведение сил на Донбассе
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима "тишины" в ООС.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ – ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

"Что касается безопасности, разведение предполагает отход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции", - подчеркнул министр.

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Пристайко добавил, что не рекомендует воспользоваться разведением войск, чтобы "занять какие-то позиции, или захватить какой-то населенный пункт".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Национальная полиция Украины будет обеспечить охрану и безопасность населенных пунктов.

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Донбасс, МИД Украины, Вадим Пристайко, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС.
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