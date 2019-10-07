Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются

Новости Украины:Стороны пока не определились з датой проведения саммита "Нормандской четверки".

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Даты Нормандского формата еще нет", - сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

При этом, по его словам, все стороны переговорного процесса готовы к встрече.

"Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон", - рассказал Пристайко.