Кабмин сокращает чиновников в областях и районах

Новости Украины:Правительство Украины ограничило максимальное количество чиновников в областях и районах.

На вечернем заседании, 3 ноября, Кабинет министров Украины не только утвердил проект государственного бюджета 2020, но и принял предельную численность чиновников в облгосадминистрациях и районных администрациях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Он выложил копии документов, ссылаясь при этом на министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По сравнению с предельной численностью чиновников от 2014 года, наибольшее сокращение работников райгосадминистраций коснулось Киевской (с 2863 работников до 1910), Винницкой (с 3115 до 2102) и Житомирской (с 2374 до 1516) областей.

Также Дубилет добавил, чтобы оптимизировать новый бюджет было принято решение выплачивать зарплаты чиновникам исключительно на банковские карты.

Так, можно будет сэкономить 60 миллионов гривен в год.