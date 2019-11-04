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Кабмин сокращает чиновников в областях и районах

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Кабмин сокращает чиновников в областях и районах
11:01 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Украины:Правительство Украины ограничило максимальное количество чиновников в областях и районах.

На вечернем заседании, 3 ноября, Кабинет министров Украины не только утвердил проект государственного бюджета 2020, но и принял предельную численность чиновников в облгосадминистрациях и районных администрациях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Он выложил копии документов, ссылаясь при этом на министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По сравнению с предельной численностью чиновников от 2014 года, наибольшее сокращение работников райгосадминистраций коснулось Киевской (с 2863 работников до 1910), Винницкой (с 3115 до 2102) и Житомирской (с 2374 до 1516) областей.

В Кабмине объявили о масштабном сокращении госслужащих

Также Дубилет добавил, чтобы оптимизировать новый бюджет было принято решение выплачивать зарплаты чиновникам исключительно на банковские карты.

Так, можно будет сэкономить 60 миллионов гривен в год.

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ОГА, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Чиновники, Власть, Алексей Гончарук, Районы.
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