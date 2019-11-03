Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета 2020.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Заседание началось. Кабмин утвердил проект бюджета, который направит в Раду на рассмотрение", - написал Гончаренко вечером в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее Алексей Гончарук рассказал, что правительство на выходных планирует согласовать проект закона о государственном бюджете на следующий год и внесет его на рассмотрение Верховной Рады ко второму чтению.