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Воскресенье, 03.11.2019
Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
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Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета

Гончаренко: Кабмин утвердил проект бюджета
21:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил проект государственного бюджета 2020.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Заседание началось. Кабмин утвердил проект бюджета, который направит в Раду на рассмотрение", - написал Гончаренко вечером в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook.

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Напомним, ранее Алексей Гончарук рассказал, что правительство на выходных планирует согласовать проект закона о государственном бюджете на следующий год и внесет его на рассмотрение Верховной Рады ко второму чтению.

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Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Алексей Гончаренко.
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