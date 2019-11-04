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Зеленский в конце месяца встретится с президентом Эстонии

Зеленский в конце месяца встретится с президентом Эстонии
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленского в конце ноября ждут в Эстонии с визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября встретится в Таллинне с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместном брифинге с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"От имени эстонского правительства хочу заявить, что отношения между Украиной и Эстонией являются безоблачными, но во многих сферах мы можем улучшить наше сотрудничество. Это будет обсуждаться во время встречи президентов наших стран в конце ноября", - сказал Рейнсалу.

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Он добавил, что Эстония является преданным другом Украины и поддерживает ее вступление в ЕС и НАТО в результате глубоких широкомасштабных реформ.

"Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма и того, что происходит на востоке Украины. Мы также не принимаем никаких исключений в подходе к вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины... Все должно быть четко: Россия является агрессором, а Украина – жертвой агрессии", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

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Все по теме:

Эстония, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Урмас Рейнсалу, Керсти Кальюлайд.
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