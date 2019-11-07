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"Откровенный саботаж": Премьер поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах

"Откровенный саботаж": Премьер поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Алексей Гончарук поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах Запорожской области.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил установить круглосуточный весовой контроль на дорогах Запорожской области.

"Совсем скоро у нас появится новый руководитель "Укравтодора". Вместе с ним будем искать финансирование на восстановление дорог в стране. Для их дальнейшего сохранения, мы должны придерживаться элементарных условий безопасности и ограничивать передвижение фур с недопустимым весом. Движение перезагруженных фур в обход пунктов весового контроля, особенно по ночам, прекратить", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Отмечается, что в Запорожской области данная проблема особенно острой стала, когда на юге начали строить ветроэлектростанции, и каждый день около 150 фур доставляют туда сыпучие материалы.

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"Вместо того, чтобы круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, областное управление "Укртрансбезопасности" устроило откровенный саботаж - там отказались выходить на работу ночью. И теперь все перегруженные фуры перевозят груз ночью, тем самым уничтожая дороги", - отметил премьер.

В связи с чем, Гончарук поручил: главе управления Национальной полиции в Запорожской области Николаю Лушпиенко ограничить движение фур по непредназначенных для них дорогах; и.о. главы управления "Укратрансбезопасности" в Запорожской области Евгению Гненному наладить связь с Нацполицией и обеспечить функционирование пунктов весового контроля круглосуточно.

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Дороги, Запорожская область, Фура, Алексей Гончарук, Весы на дорогах.
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