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В бюджете планируют выделить рекордную сумму на строительство дорог в Украине

В бюджете планируют выделить рекордную сумму на строительство дорог в Украине
14:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Премьер Алексей Гончарук рассказал, что в государственном бюджете на 2020 год заложена рекордная сумма на строительство дорог в Украине.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета-2020 заявил о значительном увеличении объема финансирования Дорожного фонда страны.

По словам Премьера, на 2020 год Кабинет министров Украины выделит на строительство дорог рекордную сумму - 73,7 млрд гривень. Эта цифра не окончательна и правительство продолжает искать пути для увеличения Дорожного фонда. Гончарук отметил, что иностранные партнеры могут помочь в этом вопросе.

Напомним, 3 ноября на внеочередном заседании КМУ принял проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры

В 2019 году на строительство и реконструкцию дорог было выделено 55 млрд гривень. В августе Правительство дополнительно выделило на развитие автомобильных дорог государственного значения более 2 млрд гривень.

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Все по теме:

Дороги, Ремонт дорог, Дороги в Украине, Алексей Гончарук, Госбюджет-2020, Украинские дорого.
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