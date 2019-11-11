Кризис коалиции Молдовы: Санду предложила выход, социалисты его отвергли

Новости мира:Санду сделала предложение, чтобы избежать вотума недоверия.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду предложила социалистам новый вариант выхода из сложившегося кризиса в коалиции. Санду предлагает направить проект поправок в закон "О прокуратуре", из-за которого ей инициировали вотум недоверия, в Венецианскую комиссию, а ПСРМ - отозвать вотум недоверия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"После того, как проект вступит в силу, для активации нового механизма выбора кандидатов и отзыва вотума недоверия правительству, мы отправим закон, за который взяли на себя ответственность, на экспертизу в Венецианскую комиссию", - сказала Санду.

Она отметила, что публично берет на себя обязательство не передавать список кандидатов на должность генпрокурора Высшему совету прокуроров, пока не получит вывода "Венецианки" по этому законопроекту. По словам Санду, это позволит правительству продолжить свою работу.

Впрочем, депутат-социалист Василий Боля на брифинге для прессы отметил, что Венецианская комиссия не дает оценку законам, которые уже вступили в силу. Боля подчеркнул, что как только социалисты отзовут вотум недоверия правительству, правительственный акт вступит в силу и станет законом, а значит, "Венецианка" не сможет дать свою оценку.

"Единственный выход из политического кризиса, который спровоцировала премьер-министр Майя Санду, - отозвать акт о взятии на себя ответственности за поправки в закон "О прокуратуре", - сказал Боля.

"В противном случае на следующем заседании парламента мы рассмотрим вотум недоверия правительству", - добавил он.