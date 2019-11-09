Додон хочет избежать досрочных выборов парламента

Новости мира:Игорь Додон просит парламентское большинство продолжать поиск компромисса во избежание досрочных выборов.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал фракции парламентского большинства продолжать поиск компромисса, чтобы избежать отставки правительства.

"Политические процессы последних дней напряжены, но не фатальны для правящей коалиции. Есть еще место и время (несколько дней) для отмены неконституционной инициативы (правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре - "ИФ"). Все еще есть место для размышлений со стороны руководства блока ACUM и понимания того, что генеральный прокурор не может быть политически подчиненным, и коалиция не должна приноситься в жертву на алтаре личных амбиций", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook сразу после того, как пропрезидентская Партия социалистов внесла в парламент проект резолюции об отставке правительства.

Додон подчеркнул, что люди ожидают от властей "не конфронтации, амбиций и партийных интересов, а конкретных результатов в экономике, социальной сфере, в продвижении эффективных, справедливых и последовательных реформ с концепцией верховенства закона".

"У нас есть много проблем, которые нужно решить в стране, а не спорить друг с другом, так как это безответственно и незрело после общих трудностей и рисков, с которыми мы столкнулись пять месяцев назад (8 июня Партия социалистов и блок ACUM создали парламентское большинство и правительство - "ИФ")", - подчеркнул президент.

Он призвал все парламентские фракции правящей коалиции "продемонстрировать в этот напряженный период спокойствие, вдумчивость и прозорливость".

"Не надо поджигать дом из-за гнева и обид. Вы все еще можете прийти к компромиссу, выйти из тупика, избежать распада парламентского большинства и, возможно, досрочных выборов. Нужно продемонстрировать политическую разведку, а не только жесткость в продвижении личных проектов. Уважайте Конституцию страны, прежде всего. Мира всем!", - завершил свое обращение Додон.

Напоминаем, в пятницу Партия социалистов внесла в парламент проект Резолюции о вотуме недоверия правительству. Это случилось после того, как в среду правительство Молдавии делегировало премьеру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост Генерального прокурора. Правительство приняло это решение путем принятия правительством ответственности на себя перед парламентом за данный закон. Это означает, что закон вступает в силу, если депутаты в течение трех дней не внесут инициативу о вотуме недоверия правительству. В пятницу фракция Партии социалистов внесла такую инициативу. Она будет рассматриваться на следующей неделе.