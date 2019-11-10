На границе с Молдовой оборудовали системы противодействия ядерной контрабанде

Новости Украины:На границе с Молдовой будут работать системы противодействия ядерной контрабанде.

Пункты пропуска “Тимково” и “Славяносербка” в рамках реализации совместного с министерством энергетики США проекта международной технической помощи оборудовали системами радиационного контроля.

Об этом сообщает Госпогранслужба, уточняя, что проект называется “Выявление и пресечение ядерной контрабанды”.

“Отныне на участке Подольского пограничного отряда в пунктах пропуска “Тимково” и “Славяносербка” будут работать современные, высокоэффективные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Департамента энергетики США, национальной лаборатории США LANL, компаний URS и Rapiscan провели пусконаладочные работы и испытания комплексов. Система радиационного контроля некоторое время будет работать в тестовом режиме.

Благодаря этим комплексам стражи границы смогут обнаруживать перемещение источников ионизирующего излучения, широкого спектра радионуклидов индустриального и медицинского назначения и специальных ядерных материалов.

Как подчеркнули в ГНС, реализация проекта позволит пограничникам в обязательном порядке проверять лиц, грузы и транспортные средства на наличие ядерных и радиоактивных материалов.