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В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Интерпол

В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Интерпол
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Задержанного гражданина Молдовы правоохранители Чешской Республики разыскивают по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Сегодня в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали иностранца, которого разыскивают через Интерпол.

Начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк сообщил, что гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранители Чешской Республики по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, задержали в пункте пропуска "Табаки", в Болградском районе.

В частности, в ходе оформления на въезд легкового автомобиля Dacia на 55-летнего мужчину сработала база международной уголовной полиции.

Пограничники сообщили об этом в Укрбюро Интерпола и Нацполицию.

Пограничники ООС разоблачили незаконное перемещение автомобилей

Напомним, пограничники брали от иностранцев взятки за штампы для пересечения государственной границы в паспортах на границе с Российской Федерацией.

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Все по теме:

Чехия, Пограничники, Одесская область, Укрбюро, Игорь Перегняк, Итерпол.
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