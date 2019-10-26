В Одесской области пограничники задержали молдаванина, которого разыскивает Интерпол

Новости Украины:Задержанного гражданина Молдовы правоохранители Чешской Республики разыскивают по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Сегодня в Одесской области пограничники Измаильского отряда задержали иностранца, которого разыскивают через Интерпол.

Начальник пресс-службы отряда Игорь Перегняк сообщил, что гражданина Молдовы, которого разыскивают правоохранители Чешской Республики по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, задержали в пункте пропуска "Табаки", в Болградском районе.

В частности, в ходе оформления на въезд легкового автомобиля Dacia на 55-летнего мужчину сработала база международной уголовной полиции.

Пограничники сообщили об этом в Укрбюро Интерпола и Нацполицию.

Напомним, пограничники брали от иностранцев взятки за штампы для пересечения государственной границы в паспортах на границе с Российской Федерацией.