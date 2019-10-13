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Пограничники ООС разоблачили незаконное перемещения автомобилей

Пограничники ООС разоблачили незаконное перемещения автомобилей
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:Facebook

Новости Украины:По данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении "липовых" поручений не присутствовали

Пограничники из состава Операции объединенных сил разоблачили незаконное перемещение автомобилей на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" по поддельным нотариальным доверенностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

В КПВВ "Новотроицкое" для следования на контролируемую территорию прибыли транспортные средства "Mersedes", "Peugeot" и "Daewoo". Водители на контроль предоставили доверенность на авто выданные одним из киевских частных нотариусов. В документах пограничники обнаружили признаки подделки.

Также, по данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении "липовых" поручений не присутствовали.

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Граждан, которые перегоняли автомобили, передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжаются проверки, начато уголовное производство по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

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Пограничники, Автомобили, УК, Нацполиция, ООС.
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