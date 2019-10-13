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В Черновицкой области произошли сразу два жутких ДТП

В Черновицкой области произошли сразу два жутких ДТП
08:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото:Твиттер

Новости Украины:В результате ДТП погибли 10 человек.

В Черновицкой области 12 октября произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 10 человек.

Об этом сообщил отдел коммуникация областной Национальной полиции.

"В Новоселицком районе рейсовый автобус столкнулся с микроавтобусом, а на Вижниччины легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. Во время ДТП пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 59-летний водитель рейсового автобуса "МАН" не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом "Volkswagen Transporter" под управлением 29-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали 9 девять пассажиров авто "Volkswagen", среди них пять взрослых и четверо детей. Пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Кроме того, другая авария произошла вблизи села Черногузы Вижницкого района. Там 60-летний водитель автомобиля "ВАЗ" осуществляя выезд со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом марки "VENOM" под управлением 22-летнего жителя Вижницкого района.

В результате мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

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По указанным фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

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ДТП, Черновцы, Погибшие, Черновицкая область, Нацполиция.
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