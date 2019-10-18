Брали деньги и ставили штампы: ГБР расследует схему пограничников

Новости Украины:Данная схема работала при посредничестве гражданина Российской Федерации.

Пограничники брали от иностранцев взятки за штампы для пересечения государственной границы в паспортах на границе с Российской Федерацией.

Как говорится в сообщении на сайте ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"По предварительной информации: пограничники наладили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан. За деньги правоохранители, используя собственное служебное положение, вносили в паспорта иностранцев фальсифицированные дата-штампы о пересечении государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

В частности, с этой целью они подавали недостоверные сведения в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему "ГАРТ" о якобы выезде иностранных граждан за пределы государства без фактического пересечения ими границы.

При этом отмечается, что данная схема работала при посредничестве гражданина Российской Федерации. Так, 17 октября он был задержан после получения 600 долларов США неправомерной выгоды и иностранных паспортов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводятся обыски по месту жительства пограничников, посредника, а также на пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор-Михайловский" Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины. Оперативное сопровождение - Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Соответствующие действия квалифицируются по ч. 1 ст. 419 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы Украины, если это повлекло тяжкие последствия); ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды); и ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).