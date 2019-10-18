Глава администрации Трампа признался - давление на Украину было

Новости мира:У Трампа признали, что давили на Украину для расследования против демократов.

Действующий руководитель администрации Трампа Мик Малвейни в четверг случайно признался, что решение приостановить предоставление оборонной помощи Украине было связано с расследованием против демократов.

Об этом он заявил во время пресс-брифнга перед журналистами, сообщил телеканал CNN.

"И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани сделал потрясающее признание в четверг, фактически, подтвердив, что президент Дональд Трамп заморозил почти $400 млн военной помощи Украине, чтобы надавить на эту страну для проведения расследования против демократов", - отмечает телеканал.

Во время выступления в четверг перед журналистами Малвани подчеркнул, что ему известно лишь о запросе США о расследовании дел, связанных со взломом сервера Демократического национального комитета на выборах 2016 года. При этом он не стал уточнять, что из обнародованной недавно переписки американских дипломатов стало известно о попытках заставить Украину провести расследование против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена, Хантер.

"Поэтому мы и задержали финансирование", - заявил Малвани, добавив тезис об обеспокоенности Трампа относительно коррупции в Украине.

При этом, как пишет телеканал, президент Трамп течение нескольких недель отмечал, что в его решении приостановить оборонную помощь Украине не было никакой "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.). Однако Малвани на последней пресс-конференции подтвердил обратное, отмечается в публикации.