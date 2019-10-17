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Гольф-курорт Трампа примет лидеров G7: Путина ждут как гостя

Гольф-курорт Трампа примет лидеров G7: Путина ждут как гостя
21:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:На фоне продолжающихся дискуссий о расширении G7 на ближайшем саммите Владимир Путин может представлен в качестве гостя.

И.о. главы администрации президента США Мик Малвейни на брифинге в четверг заявил, что президент Трамп может пригласить президента РФ на саммит G7, который в следующем году пройдет на гольф-курорте Трампа во Флориде.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Да, я думаю, мы можем (пригласить Путина. - Ред.), - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Малвейни пояснил, что принцип проведения саммитов G7 предусматривает также возможность приглашения других лидеров в качестве гостей.

С его слов следует, что речь не идет о приглашении Путина как члена Группы восьми, поскольку, по его словам, "дискуссии о переходе от G7 к G8 продолжаются".

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Во время проведения саммита G7 во Франции в этом году Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит Группы семи в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

Россия заявляла, что не считает возможным возвращение к G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

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США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, G7.
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