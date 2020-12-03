Санду лишили части полномочий

В четверг 3 декабря новоизбранного президента Молдовы Майю Санду лишили права контроля над Службой информации и безопасности. Решение приняли в парламенте.

Об этом сообщили myc.news.

Таким образом, за принятие решения проголосовало 51 из 101 депутатов от фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор".

В то же время оппозиция не участвовала в голосовании, ее депутаты свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон" (Шор и Додон). Сама акция протеста проходила у здания парламента.

Отметим, что молдовские депутаты уже проявляли попытки подчинить себе СИБ в 2016 году, тогда это произошло по инициативе самого богатого гражданина страны Плахотнюка. А уже в 2019 году Санду добилась того, чтобы вернуть орган под контроль президента.

Стоит напомнить, что сам проект был зарегистрирован 2 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и новоизбранного президента Майи Санду, которая заявила о попытке депутатов узурпировать власть.