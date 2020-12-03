Без кортежа и охраны? Украинцев взволновало видео с президентом Молдовы

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду пришла на работу под дождем, пешком и без охраны.
Хотя видео было опубликовано в сети пару дней назад, его продолжают бурно обсуждать.
На видео видно, как Майя Санду идет ко входу в здание без сопровождения, охранников, кортежа или каких-либо других привилегий, какие часто можно видеть у президентов других стран.
Президент Молдовы Майя Санду приехала на работу. Круто.pic.twitter.com/kny3iy7bsA
— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2020
Пользователи сети активно обсуждают такой поступок Санду.
"На это смотреть можно вечно".
"Супер. Но скептик во мне говорит, что подождём и посмотрим, будет ли она ездить на работу на общественном транспорте спустя 2-3 года".
"А у нас вся вшивота по Москве с мигалками, да сдвижение перекрывают!"
"Это ее зеля на велике подвез))))"
"А наш на велосипеде ездит на работу"
"А лохдаун жодного разу не приїхав на лісапєді"
"Детский сад ясельная группа - кто то ещё ведётся на эти жалкие постановы? обживётся, обрастёт мяском - будет не хуже Чаушеско жены"
"Дверь открыли, зонтик взяли. Режиссер был пьян и фокус не удался"
"После всех этих путиных, нормальное человеческое поведение нам кажется дикостью"