Без кортежа и охраны? Украинцев взволновало видео с президентом Молдовы

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду пришла на работу под дождем, пешком и без охраны.

Хотя видео было опубликовано в сети пару дней назад, его продолжают бурно обсуждать.

На видео видно, как Майя Санду идет ко входу в здание без сопровождения, охранников, кортежа или каких-либо других привилегий, какие часто можно видеть у президентов других стран.

Президент Молдовы Майя Санду приехала на работу. Круто.pic.twitter.com/kny3iy7bsA — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2020

Пользователи сети активно обсуждают такой поступок Санду.

"На это смотреть можно вечно".

"Супер. Но скептик во мне говорит, что подождём и посмотрим, будет ли она ездить на работу на общественном транспорте спустя 2-3 года".

"А у нас вся вшивота по Москве с мигалками, да сдвижение перекрывают!"

"Это ее зеля на велике подвез))))"

"А наш на велосипеде ездит на работу"

"А лохдаун жодного разу не приїхав на лісапєді"

"Детский сад ясельная группа - кто то ещё ведётся на эти жалкие постановы? обживётся, обрастёт мяском - будет не хуже Чаушеско жены"

"Дверь открыли, зонтик взяли. Режиссер был пьян и фокус не удался"

"После всех этих путиных, нормальное человеческое поведение нам кажется дикостью"