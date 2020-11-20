Мы выбрали мягкий подход для Приднестровья, но это не помогло: Майа Сайду указала на опыт Молдовы, который может быть полезным для Украины

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рассказала "Европейской правде" на опыте своей страны , как не нужно поступать нашей. Поскольку Молдова выбрала мягкий подход в Приднестровье и это не помогло, то президент советует Украине обратить на это внимание в решении вопроса Донбасса.

По ее словам, возможно, и Украине понадобится молдавский опыт в Приднестровье. Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход (еще в начале 90-х годов. - ЕП).

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнем бизнеса тот же торговый режим, имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, мы пока тай никуда и не пришли. И этот наш опыт Украины может быть полезно учесть (при выборе подхода. - ЕП) в действиях по Донбасса."

Ведь не смотря на то, что Молдова должна сама делать многое для разрешения конфликта - это борьба с коррупцией и контрабандой. Но пока политики в Кишиневе и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте - они будут сопротивляться его политическом решению. И до окончательного политического решения конфликта молдаване не смогут прийти самостоятельно. Россия - это часть переговорного формата.

Напомним, что Виталий Плотников считает, что победа Санду на президентских выборах - это только первый шаг к изменениям в стране.