Скачать
Пятница, 20.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко
Не все, кто остался в Крыму и ОРДЛО - предатели, они - заложники, - Андрей Сенченко
Украина готовится к новому локдауну на несколько недель: названы сроки
Украина готовится к новому локдауну на несколько недель: названы сроки
Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип (видео)
Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип (видео)
Врач, отменивший матч с Украиной, является фанатом сборной Швейцарии
Врач, отменивший матч с Украиной, является фанатом сборной Швейцарии

Мы выбрали мягкий подход для Приднестровья, но это не помогло: Майа Сайду указала на опыт Молдовы, который может быть полезным для Украины

Мы выбрали мягкий подход для Приднестровья, но это не помогло: Майа Сайду указала на опыт Молдовы, который может быть полезным для Украины
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду рассказала "Европейской правде"  на опыте своей страны , как не нужно поступать нашей. Поскольку Молдова выбрала мягкий подход в Приднестровье и это не помогло, то президент советует Украине обратить на это внимание в решении вопроса Донбасса.

По ее словам, возможно, и Украине понадобится молдавский опыт в Приднестровье. Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход (еще в начале 90-х годов. - ЕП).

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнем бизнеса тот же торговый режим, имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, мы пока тай никуда и не пришли. И этот наш опыт Украины может быть полезно учесть (при выборе подхода. - ЕП) в действиях по Донбасса."

Ведь не смотря на то, что Молдова должна сама делать многое для разрешения конфликта - это борьба с коррупцией и контрабандой. Но пока политики в Кишиневе и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте - они будут сопротивляться его политическом решению. И до окончательного политического решения конфликта  молдаване не смогут прийти самостоятельно. Россия - это часть переговорного формата.

Напомним, что  Виталий Плотников считает, что победа Санду на президентских выборах - это только первый шаг к изменениям в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Приднестровье, Донбасс, Мая Санду.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После снятого свекром скандального видео блогер Виктория Нимец перестала постить фото в Instagram
02 На Донбассе засекли новейший российский комплекс «Наводчик-2»
03 Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19
04 Источник рассказал об усугублении конфликта в окружении Зеленского
05 Врач, отменивший матч с Украиной, является фанатом сборной Швейцарии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уманский рассказал о воровстве из &quot;ковидного фонда&quot;, но после звонка Ермака перестал общаться с журналистами
Уманский рассказал о воровстве из "ковидного фонда", но после звонка Ермака перестал общаться с журналистами
Скандал вокруг нового герба Украины продолжают обсуждать в сети: появились креативные фотожабы
Скандал вокруг нового герба Украины продолжают обсуждать в сети: появились креативные фотожабы
Итоги 19 ноября: дело о «госперевороте» на Майдане и штрафы за отсутствие маски
Итоги 19 ноября: дело о «госперевороте» на Майдане и штрафы за отсутствие маски
Мир отмечает Всемирный день ребенка: история и традиции праздника
Мир отмечает Всемирный день ребенка: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь