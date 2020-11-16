Украинцы это все уже проходили: Портников оценил перспективы Майи Санду в Молдове

В воскресенье 15 ноября, в Молдове закончились выборы президента. Таким образом, с отрывом более чем 15 процентов, победила Майя Санду. Ведущий "Еspreso.tv." Виталий Плотников считает, что победа Санду на президентских выборах - это только первый шаг к изменениям в стране.

Об этом он сообщает на своей фейсбук-странице.

"Если удастся добиться изменения расстановки сил в парламенте, а затем и победы проевропейских сил на новых парламентских выборах, значит можно будет говорить о реальных изменениях," - отмечает он.

По словам Плотникова, если Майя Санду окажется заложницей пророссийских сил, которые будут продолжать править страной, а ответственность за неудачи возлагать на нового президента, то молдаван быстро убедят в том, что европейские ориентиры ничего не значат и "все они одинаковые".

"Украинцы все это уже проходили," - добавил ведущий.

Напомним, действующий президент Игорь Додон окончательно сдаваться не собирается и намерен оспорить итоги голосования.