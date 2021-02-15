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"Уже происходит": Лавров подтвердил разрушение отношений России с ЕС

"Уже происходит": Лавров подтвердил разрушение отношений России с ЕС
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф

Россия и ЕС уже давно находятся на стадии разрушения отношений. Москва обвиняет в этом Брюссель.

Об этом шла речь на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге, сообщает  "ТАСС".

"Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом — поскольку отношений почти не осталось, — а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу", - заявил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Брюссель закрывает глаза на нарушение прав русскоязычных и нападки на руський язык в Украине и Прибалтике, Тем самым Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией. Мало того, дипломат напрямую обвинил европейские власти в работе на разрыв отношений с Москвой.

"Каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя", - отметил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что в России готовятся к возможному разрыву отношений с Евросоюзом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Европейский союз, Сергей Лавров.
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