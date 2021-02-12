У Путина готовы разорвать отношения с ЕС: "Хочешь мира - готовься к войне" (видео)

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что в России готовятся к возможному разрыву отношений с Евросоюзом.

Об этом сообщили в Телеграм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Мы исходим из того, что мы готовы... Если мы еще раз увидим, как мы почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах... Да, еще раз... мы не хотим, как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому - "хочешь мира - готовься к войне"", - сообщил Лавров, говоря о возможности разрыва отношений с Евросоюзом.

Видео интервью с министром иностранных дел Российской Федерации:

Стоит напомнить, что ранее, на фоне готовности США снять санкции с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины, в "Газпроме" выразили желание ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" в текущем году.