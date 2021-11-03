"Вас там ненавидять": мешканець Криму поскаржився на антиукраїнську пропаганду у школах

Через це діти неохоче говорять про вступ до українських вишів

В окупованому Росією українському Криму викладачі у школах розповідають дітям, що в Україні ненавидять кримчан, тож зв’язків з цією країною треба уникати.

Про це "Телеграфу" розповів мешканець міста Феодосія.

За словами чоловіка, педагоги у школах культивують ненависть до українців, розповідаючи про ненависть України до кримчан. Такий висновок мешканець Криму зробив після останньої розмови з дочкою — школяркою.

"Дочка розповіла, дуже неохоче, що так чи інакше, під різними приводами вчителя в школі, натякають, що в Україні кримчан ненавидять, тому не варто мати зв’язків з Україною ", — розповів співрозмовник "Телеграфа".

Через таку антиукраїнську пропаганду з боку вчителів, каже чоловік, діти почали переживати, що не зможуть вступити до українських вишів.

"Дочка особливо про це не говорить. Обговорювали її можливий у майбутньому вступ до ВНЗ в Україні, вона й сказала, що боїться, що не здасть українську, історію, і кажуть, що кримчан в Україні ненавидять. Я запитав, хто їй таку нісенітницю сказав, а вона відповіла, що так у школі чула, так кажуть", — поділився чоловік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зробив кілька заяв про тимчасово окупований Росією півострів. Головний посил — те, що Крим завжди буде українським, і ніхто не любитиме його більше, ніж рідний народ. Ця заява розбурхала армію РФ.