"Вас там ненавидят": житель Крыма пожаловался на антиукраинскую пропаганду в школах

Из-за этого дети неохотно говорят о поступлении в украинские вузы.

В оккупированном Россией украинском Крыму преподаватели в школах рассказывают детям, что в Украине ненавидят крымчан, поэтому связи с этой страной нужно избегать.

Об этом "Телеграфу" рассказал житель города Феодосия.

По словам мужчины, педагоги в школах культивируют ненависть к украинцам, рассказывая о ненависти Украине к крымчанам. Такой вывод житель Крыма сделал после крайнего разговора с дочерью — школьницей.

"Дочка рассказала, очень нехотя, что так или иначе, под разными предлогами учителя в школе, так сказать намекают, что в Украине крымчан ненавидят, поэтому не стоит иметь связи с Украиной", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Из-за такой антиукраинской пропаганды со стороны учителей, говорит мужчина, дети начали переживать, что не смогут поступить в украинские вузы.

"Дочка особо об этом не говорит. Обсуждали её возможное в будущем поступление в ВУЗ в Украине, она и сказала, что боится, что не сдаст украинский, историю, и говорят, что крымчан в Украине ненавидят. Я спросил, кто ей такую чушь сказал, а она ответила, что так в школе слышала, так говорят", — поделился мужчина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о временно оккупированном Россией полуострове. Главный посыл — то, что Крым всегда будет украинским, и никто не будет любить его больше, чем родной народ. Это заявление взбудоражило армию РФ.