Російських генералів в Україні вбивають із неймовірною швидкістю — аналіз від The Washington Post

Поки що невідомо, як втрата високопоставлених російських офіцерів в Україні може вплинути на перебіг війни.

Західні військові експерти відзначають велику кількість убитих російських командирів від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише газета The Washington Post із посиланням на західних чиновників.

Видання зазначає, що стрілянина по генералах є законною тактикою ведення війни, і українські офіційні особи відкрито підтримують її, заявляючи, що їхні сили були зосереджені на уповільненні настання росії шляхом зосередження вогню на російських підрозділах управління поблизу лінії фронту.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Деякі експерти припускають, що російські військові щосили намагалися забезпечити безпеку своїх комунікацій і що розвідувальні підрозділи України знайшли свої цілі через недбалість росії, а російські сили змушені використовувати незашифровані пристрої. Надходили повідомлення, що російські солдати користуються мобільними телефонами.

Пентагон та інші західні офіційні особи кажуть, що російські генерали зазвичай служать ближчими до лінії фронту, ніж їхні натовські колеги. За задумом російська армія перевантажена старшими офіцерами, що робить їх численними, хоч і не росходними.

Військові аналітики та представники західної розвідки зазначають, що російські генерали в Україні можуть бути більш незахищеними та служити ближче до фронту, бо їхня сторона зазнає труднощів, і що старші офіцери розгорнуті ближче до місця дії, щоб прорватися крізь хаос.

Один західний чиновник припустив, що російські генерали також потрібні для того, щоб просувати вперед "злякані" російські війська, зокрема новобранців.

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Мейсон Кларк, старший аналітик та експерт з російських збройних сил в Інституті вивчення війни, заявив, що за даними українських звітів, радіопереговори між російськими військами вразливі для перехоплення та визначення місцезнаходження.

За словами Кларка, ще до початку війни з росією українські сили навчилися використовувати засоби зв’язку для "наведення та точного визначення" джерел артилерійського вогню на Донбасі.

Рут Дейєрмонд, експерт із пострадянської безпеки у Департаменті військових досліджень Королівського коледжу Лондона, сказала, що невідомо, як втрата високопоставлених офіцерів в Україні може вплинути на мислення у кремлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора росії Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим та воював у Чечні. А 14 березня докомандувався і було ліквідовано командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, російського полковника Сергія Порохню.

Під Чорнобаївкою було вбито командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Андрія Мордвічова. Загалом за місяць війни росія втратила 7 генералів.