Українські бійці знищили кілька генералів та вищих офіцерів рф: список

Інформацію про смерть цих офіцерів Кремль не підтверджує

За 20 повних днів повномасштабного російського вторгнення в Україну армія Росії вже втратила майже 14 тис. своїх солдатів, і мабуть, це не фінальна цифра, адже бої продовжуються. Навіть попри те, що влада Росії приховує дані про своїх загиблих, менше від цього їх не стає. І варто зазначити, що у боях гинуть не лише рядові солдати. "Вантажем 200" на батьківщину повертаються і високопоставлені російські офіцери.

Чому росії не виграти війну проти України?

Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив дані про російських генералів та вищих офіцерів, які загинули під час війни в Україні:

генерал-майор Тушаєв Магомед — командир 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні, вбитий під Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Віталій — перший заступник 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, вбитий під Харковом;

генерал-майор Колесников Андрій — командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, убитий 11 березня;

генерал-майор Суховецький Андрій — заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, убитий 28 лютого під Маріуполем;

полковник Захаров Андрій — командир 6-го полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, убитий під Києвом 9-10 березня;

полковник Порохня Сергій – командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Центрального військового округу;

полковник Миколаїв Ігор — командир 252-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, убитий 15 березня під Харковом;

підполковник Агарков Юрій — командир 33-го мотострілецького полку гвардії;

підполковник Сафронов Дмитро — заступник командира бригади морської піхоти, загинув 6 березня під Харковом;

підполковник Єрмолін Михайло — командир дивізіону військової частини 12776;

полковник Ісайкін Віктор загинув на початку березня, його смерть підтвердив глава Мордовської Республіки.

Варто додати, що до цього списку може приєднатися командир елітної 150-ї мотострілецької дивізії генерал-майор армії Росії Олег Мітяєв. Проте офіційно ця інформація ще уточнюється.

Ще раз зазначимо, що офіційного підтвердження смерті жодного генерала з російської сторони немає.

Зазначимо, що, судячи з перехоплених розмов росіян з їхніми родичами, можна зробити висновок, що спецназ росії глибоко шокований від відсічі, яку йому завдає українська армія, солдати налякані та деморалізовані.

Також, раніше "Телеграф" писав, що простих солдатів армії Росії навіть не планують відправляти на батьківщину — росіянам наказано ховати тіла в братських могилах або палити. Цікаво, генералів та полковників так само відправляють в останню путь?