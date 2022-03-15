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Убитий "Азовцями" генерал-майор окупантів виявився командиром елітної дивізії: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Олег Мітяєв Новина оновлена 16 березня 2022, 00:25
Олег Мітяєв

Захисники України знищують елітні підрозділи армії рф

Ліквідований окремим загоном спеціального призначення "Азов" генерал-майор армії рф виявився командиром елітної 150-ї мотострілецької дивізії. Звали його Олег Мітяєв, і тепер з України він вирушить лише "вантажем 200".

Про це повідомляє канал "Україна: оперативно".

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Варто зазначити, що це буде вже четвертий військовий генерал і п’ятий, якщо рахувати з Росгвардією, які ліквідовані на території України. Відомо, що у 2015 році Мітяєв командував рашистами на Донбасі.

Генерал-майор окупаційних військ Олег Мітяєв
Генерал-майор окупаційних військ Олег Мітяєв

Нагадаємо, що 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва. А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора росії Андрія Суховецького.

На початку березня під Харковом бійці ВСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні.

У понеділок, 14 березня, воїни ЗСУ ліквідували командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади — полковника рф Сергія Порохню.

Раніше "Телеграф" писав, що простих солдатів армії рф навіть не планують відправляти на батьківщину — росіянам наказано ховати тіла у братських могилах або палити.

Теги:
#Росія #Армія РФ #Окупанти
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