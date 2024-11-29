Приховувала батька дитини 16 років: що відомо про сина ексучасниці "ВІА Гри" Надії Мейхер

Первістка зірки звати Ігор

Відома українська співачка та ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер, яка взяла прізвище чоловіка-росіянина, має дорослого сина. На публіці він з’являється вкрай рідко, а у соцмережах зірка його не показує.

Надія Мейхер народила первістка у 2002 році. Батьком юнака є віцепрезидент Федерації боксу Києва Олександр Ліщенко. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сина Надії Мейхер і як він виглядає.

Що відомо про сина Надії Мейхер

Спадкоємця співачки звати Ігор, він народився у 2002 році і зараз йому 22. Талантом хлопець пішов у маму — він займається професійною озвучкою фільмів та мультфільмів.

Із батьком Ігоря у Надії було шалене кохання, за словами самої співачки. Але їхні стежки, на жаль, розійшлися. Вони навіть не були в офіційному шлюбі. Батька дитини співачка не оголошувала тривалий час, але його ім’я стало відоме через багато років. У 2018 році авто Олександра Ліщенка розстріляли під Києвом.

Вперше за багато років Ігор з’явився у публічному просторі в ефірі "Танців з зірками", де брала участь його зіркова мама. Тоді юнак поділився, що хвилюється за матір і переживає, як вона себе почуває щоразу, коли виходить на паркет.

Відомо, що зараз Ігор займається кіберспортом, а Надія цікавиться захопленнями свого сина. Зіркова мама навіть вважає, що це не просто хобі, а професія майбутнього і підтримує сина у всіх починаннях.

Нагадаємо, що окрім сина, у Надії Мейхер є ще дві доньки від шлюбу з російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим. Старша, Ганна, народилася у 2012 році, а молодша, Марія, у 2015 році. Дочки Мейхер були помічені під час участі співачки у проєкті "Танці з зірками" у 2020 році. Вони вирішили підтримати маму і вийшли з нею на паркет.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ексучасниця "ВІА Гри" Міша Романова виглядала до та після пластики. Артистка зізнавалася, що збільшувала губи хірургічним шляхом, а операція ледь не коштувала їй життя власної дитини.