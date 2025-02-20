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Родились, когда актеру было за 40: как выглядят сыновья Шарикова из "Собачьего сердца" и чем занимаются

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядят дети Владимира Толоконникова из фильма "Собачье сердце"
Как выглядят дети Владимира Толоконникова из фильма "Собачье сердце". Фото Колаж "Телеграфа"

Детей актеру подарила вторая жена Надежда

Известный актер Владимир Толоконников, прославившийся благодаря фильму "Собачье сердце", внезапно скончался в 2017 году. У него осталось двое наследников, которые родились, когда актеру было за 40 лет, и один из них решил пойти по стопам звездного отца.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят сыновья главного героя фильма "Собачье сердце" Владимира Толоконникова и чем сейчас занимаются. Мы узнали некоторые факты их биографии.

Что известно о личной жизни актера Владимира Толоконникова

Известный актер Владимир Толоконников, несмотря на нестандартную внешность, был очень легок в общении с женщинами и умел покорять их своей харизмой. С первой женой Владимир познакомился в театре, где она работала гримером. У пары должен был родиться ребенок, но он умер при родах. Эта трагедия разобщила супругов, и вскоре они расстались.

Владимир Толоконников
Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце" и в последние годы жизни

Из-за неудач, которые начались в личной жизни и на работе, Толоконников начал выпивать. Но все изменилось, когда он встретил учительницу физики Надежду Березовскую, которая поставила ему условия: они будут вместе, если актер перестанет пить. И Владимир дал ей слово, которое сдержал.

Семья Владимира Толоконникова
Владимир Толоконников вместе с женой Надеждой и детьми
Владимир Толоконников с сыновьями
Владимир Толоконников с сыновьями

Как выглядят дети Владимира Толоконникова и чем занимаются

Первый наследник "Шарикова" появился на свет, когда ему стукнуло 40 лет. Надежда родила сына Иннокентия, который решил не связываться с актерским искусством, потому что "насмотрелся на изнанку закулисья". Однако Иннокентий стал для отца "правой рукой", он организовывал для него съемки, занимался документацией и был постоянно рядом с ним.

Иннокентий Толоконников
Владимир Толоконников и его старший сын Иннокентий

В 1991 году жена подарила Владимиру второго сына, которого назвали Родион. С детства мальчик решил, что пойдет по стопам звездного отца, Толоконников этому обрадовался и всячески поддерживал первые шаги сына.

Родион Толоконников
Владимир Толоконников с младшим сыном Родионом

Родион поехал в Москву и стал студентом ВГИКа. Сейчас младший сын "Шарикова" продолжает заниматься творческой деятельностью и снялся в более 20 кинолентах. В 2022 году Родион сыграл главную роль в сериале "Естественный отбор-3".

Сыновья актера Владимира Толоконникова
Сыновья актера Владимира Толоконникова
Родион и Иннокентий Толоконниковы
Как выглядит Родион и Иннокентий Толоконниковы

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь Папанова из "Бриллиантовой руки". Елена пошла по стопам своего звездного отца.

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#Актер #Собачье сердце #Владимир Толоконников