Родились, когда актеру было за 40: как выглядят сыновья Шарикова из "Собачьего сердца" и чем занимаются

Детей актеру подарила вторая жена Надежда

Известный актер Владимир Толоконников, прославившийся благодаря фильму "Собачье сердце", внезапно скончался в 2017 году. У него осталось двое наследников, которые родились, когда актеру было за 40 лет, и один из них решил пойти по стопам звездного отца.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят сыновья главного героя фильма "Собачье сердце" Владимира Толоконникова и чем сейчас занимаются. Мы узнали некоторые факты их биографии.

Что известно о личной жизни актера Владимира Толоконникова

Известный актер Владимир Толоконников, несмотря на нестандартную внешность, был очень легок в общении с женщинами и умел покорять их своей харизмой. С первой женой Владимир познакомился в театре, где она работала гримером. У пары должен был родиться ребенок, но он умер при родах. Эта трагедия разобщила супругов, и вскоре они расстались.

Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце" и в последние годы жизни

Из-за неудач, которые начались в личной жизни и на работе, Толоконников начал выпивать. Но все изменилось, когда он встретил учительницу физики Надежду Березовскую, которая поставила ему условия: они будут вместе, если актер перестанет пить. И Владимир дал ей слово, которое сдержал.

Владимир Толоконников вместе с женой Надеждой и детьми

Владимир Толоконников с сыновьями

Как выглядят дети Владимира Толоконникова и чем занимаются

Первый наследник "Шарикова" появился на свет, когда ему стукнуло 40 лет. Надежда родила сына Иннокентия, который решил не связываться с актерским искусством, потому что "насмотрелся на изнанку закулисья". Однако Иннокентий стал для отца "правой рукой", он организовывал для него съемки, занимался документацией и был постоянно рядом с ним.

Владимир Толоконников и его старший сын Иннокентий

В 1991 году жена подарила Владимиру второго сына, которого назвали Родион. С детства мальчик решил, что пойдет по стопам звездного отца, Толоконников этому обрадовался и всячески поддерживал первые шаги сына.

Владимир Толоконников с младшим сыном Родионом

Родион поехал в Москву и стал студентом ВГИКа. Сейчас младший сын "Шарикова" продолжает заниматься творческой деятельностью и снялся в более 20 кинолентах. В 2022 году Родион сыграл главную роль в сериале "Естественный отбор-3".

Сыновья актера Владимира Толоконникова

Как выглядит Родион и Иннокентий Толоконниковы

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь Папанова из "Бриллиантовой руки". Елена пошла по стопам своего звездного отца.