Одержимый поклонник хотел скинуть ее в реку: как выглядит единственная дочь главного красавца СССР Абдулова

Девушка также связала свою жизнь с кинематографом

У главного сердцееда СССР Александра Абдулова, который скончался от рака, осталась единственная наследница — дочь Евгения. В этом году девушке исполнился 18 лет и она уже определилась с будущей профессией.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Евгения Абдулова и чем занимается. Мы узнали некоторые факты ее жизни.

Что известно о личной жизни Александра Абдулова

Советский актер, звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Карнавал" Александр Абдулов, обладал привлекательной внешностью и пользовался успехом у женщин, поэтому слыл заядлым сердцеедом. Но в официальном браке он состоял всего дважды.

Александра Абдулова называли главным сердцеедом СССР

Первой супругой Абдулова стала актриса Ирина Алферова, у которой была дочь Ксения от предыдущего брака, ее актер принял как родную. С Ириной они вместе прожили 17 лет, а потом начали возникать слухи об изменах, поэтому в 1993 году они развелись и этот шаг для них был весьма болезненным.

Александр Абдулов вместе с первой женой Ириной

Александр Абдулов вместе с Ириной и ее дочерью Ксенией

После развода советский актер больше не собирался идти с кем-то под венец, пока не встретил юриста Юлию Мешину, которая за год до смерти Абдулова подарила ему дочь Евгению. Юлия была младше актера на 22 года и ради него она бросила своего супруга, бизнесмена Александра Игнатенко.

Александр Абдулов и его вторая жена Юлия

Как выглядит единственная дочь Абдулова и чем занимается

В марте 2025 года дочери главного красавца советского кинематографа исполнится 18 лет. И Евгения решила пойти по стопам звездного отца. В 10-летнем возрасте она исполнила эпизодическую роль в фильме "Любовь и Сакс", а также Евгению Абдулову можно увидеть в сериале "Два берега" и фильме "Баба Мороз и тайна Нового года".

Дочь Абдулова снялась в нескольких фильмах

Известно, что Абдулова стала студенткой ВГИКа и учится там на бюджете на режиссерском факультете. Девушка по результатам внутренних испытаний вуза набрала самые высокие баллы среди абитуриентов. Евгения выбрала специальность "режиссура кино и телевидения", поскольку говорила, что хочет на площадке диктовать свои правила, а не выполнять актерские задачи.

"Хочу войти в историю как режиссер, чтобы меня ставили в пример! Я поняла, что я хочу сама диктовать свои правила, снимать что-то по своим идеям", — отметила наследница советского актера.

Как сейчас выглядит дочь Александра Абдулова

Также в марте 2024 года Евгения рассказывала, что у нее появился одержимый поклонник, который иногда ведет себя агрессивно. По словам Абдуловой, он признавался ей в любви, дарил цветы, а потом пытался увезти ее куда-то на машине. А однажды хотел сбросить ее в реку. Но девушка не рассказала, обращалась ли в полицию после таких инцидентов.

Евгения Абдулова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь "Штирлица" Тихонова. Ради отца она стала актрисой.