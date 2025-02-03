Одержимий шанувальник хотів скинути її в річку: як виглядає єдина дочка головного красеня СРСР Абдулова

Дівчина також пов’язала своє життя із кінематографом

У головного серцеїда СРСР Олександра Абдулова, який помер від раку, залишилася єдина спадкоємиця — дочка Євгенія. Цього року дівчині виповнилося 18 років, і вона вже визначилася з майбутньою професією.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Євгенія Абдулова та чим займається. Ми дізналися про деякі факти її життя.

Що відомо про особисте життя Олександра Абдулова

Радянський актор, зірка фільмів "Звичайне диво" і "Карнавал" Олександр Абдулов, мав привабливу зовнішність і користувався успіхом у жінок, тому мав славу завзятого серцеїда. Але в офіційному шлюбі він перебував лише двічі.

Олександра Абдулова називали головним серцеїдом СРСР

Першою дружиною Абдулова стала актриса Ірина Алфьорова, яка мала доньку Ксенія від попереднього шлюбу, її актор прийняв як рідну. З Іриною вони разом прожили 17 років, а потім почали виникати чутки про зради, тому 1993 року вони розлучилися і цей крок для них був дуже болючим.

Олександр Абдулов разом із першою дружиною Іриною

Олександр Абдулов разом з Іриною та її дочкою Ксенією

Після розлучення радянський актор більше не збирався йти з кимось під вінець, доки не зустрів юриста Юлію Мешину, яка за рік до смерті Абдулова подарувала йому дочку Євгену. Юлія була молодшою за актора на 22 роки й заради нього вона покинула свого чоловіка, бізнесмена Олександра Ігнатенка.

Олександр Абдулов та його друга дружина Юлія

Який вигляд має єдина дочка Абдулова і чим займається

У березні 2025 року дочці головного красеня радянського кінематографа виповниться 18 років. І Євгенія вирішила піти стопами зіркового батька. У 10-річному віці вона виконала епізодичну роль у фільмі "Кохання та Сакс", а також Євгенію Абдулову можна побачити в серіалі "Два береги" та фільмі "Баба Мороз і таємниця Нового року".

Дочка Абдулова знялася у кількох фільмах

Відомо, що Абдулова стала студенткою ВДІКу та навчається там на бюджеті на режисерському факультеті. Дівчина за результатами внутрішніх випробувань вишу набрала найвищі бали серед абітурієнтів. Євгенія обрала спеціальність "режисура кіно та телебачення", оскільки говорила, що хоче на майданчику диктувати свої правила, а не виконувати акторські завдання.

" Хочу увійти в історію як режисер, щоб мене ставили за приклад! Я зрозуміла, що я хочу сама диктувати свої правила, знімати щось за своїми ідеями", — зазначила спадкоємиця радянського актора.

Як зараз виглядає дочка Олександра Абдулова

Також у березні 2024 року Євгенія розповідала, що у неї з’явився одержимий шанувальник, який іноді поводиться агресивно. За словами Абдулової, він освідчувався їй у коханні, дарував квіти, а потім намагався завезти її кудись на машині. А одного разу хотів скинути її в річку. Але дівчина не розповіла, чи зверталася до поліції після таких інцидентів.

Євгенія Абдулова

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка "Штірліца" Тихонова. Заради батька вона стала актрисою.