Єдина дочка, онук та три пасинки: як виглядають спадкоємці легенди радянського кіно Рязанова і чим займаються

Легендарний режисер був тричі у шлюбі

Ельдар Рязанов є легендою радянського кінематографа, він подарував глядачам такі фільми, як "Іронія долі", Службовий роман" і "Карнавальна ніч", які стали культовими. Пам'ять про режисера продовжує жити не лише завдяки його видатним витворам, а і його спадкоємцям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає єдина дочка Рязанова, його онук і чим займаються. Ще ми дізналися деякі факти про особисте життя радянського режисера.

Що відомо про шлюби Ельдара Рязанова

Легендарний режисер Ельдар Рязанов був одружений тричі. Першою його дружиною стала однокурсниця Зоя Фоміна, яка у 1951 році подарувала йому дочку Ольгу. Дівчинка росла в атмосфері кохання та турботи, адже зірковий батько вмів зберігати баланс між роботою та сім’єю. Ельдар займався розвитком дочки та проводив із нею багато часу.

Ельдар Рязанов разом із дочкою Ольгою

Але через 25 років спільного життя Ельдар та Зоя розлучилися. Незабаром режисер одружився знову, його обраницею стала Ніна Скуйбіна, яка працювала на "Мосфільмі". Рязанов закохався в неї без пам’яті та прийняв її сина Миколу від першого шлюбу, як свого. Хлопчик вирішив пов’язати свою долю з кінематографом.

Пасинок Ельдара Рязанова Микола

Після смерті Ніни, режисер знову пішов під вінець. Його дружиною стала кіноредактор Емма Абайдулліна. За її плечима було два невдалі шлюби, від художника Валерія Бердюгіна у неї народилося два сини: Олег та Ігор. Рязанов добре ставився до пасинків і у всьому намагався їх підтримувати. Після здобуття освіти хлопці зайнялися арт-проєктами та у кожного з’явився свій бізнес. Але у 2017 році стало відомо, що Олег раптово пішов із життя.

Рязанов разом із дружиною Еммою та пасинком Олегом

Як виглядає дочка та онук Ельдара Рязанова, чим вони займаються

Єдина дочка радянського режисера Ольга Рязанова росла безтурботною дитиною, узимку вона з батьком каталася на лижах та ковзанах, а влітку вся родина відпочивала на дачі. Попри те, що батьки були зайняті на роботі, а Ольгу виховувала бабуся, вона не відчувала дефіциту уваги батьків. І навіть коли батько одружився вдруге, Ольга підтримувала з ним теплі стосунки та дуже його любила.

Ельдар Рязанов разом із першою дружиною та дочкою

Часто дочка була на роботі Рязанова і навіть знялася в його культовому фільмі "Старі-розбійники", виконавши роль Люсі. Але ще тоді вона зрозуміла, що актрисою не хоче бути.

Ольга Рязанова здобула освіту в МДУ, стала філологом та кінознавцем. Вона вдало вийшла заміж за кінорежисера Віталія Трояновського, якому народила сина Дмитра. Ельдар Рязанов дуже любив онука, часто до нього приїжджав з камерою, щоб зняти всі зворушливі моменти.

Єдина дочка та онук Ельдара Рязанова

Бувши підлітком, Дмитро зайнявся письменством і створював невеликі твори у жанрі фентезі. Свої тексти він показував дідусеві й Рязанов, щоб дати об’єктивну оцінку його творчості, спеціально прочитав "Гаррі Поттера", а потім "Володар перснів". Тоді він оцінив повісті Дмитра і не робив поблажок на вік та родинні зв’язки.

Онук Рязанова Дмитро захоплюється письменством

Відомо, що зараз доньці Рязанова 74 роки, вона живе у Москві та у своїх соціальних мережах, де ділиться фотографіями з подорожей, часто згадує батька, розповідає про своє дитинство та юність.

Як виглядає дочка Ельдара Рязанова

Щодо онука Дмитра, то йому 38 років, він закінчив факультет журналістики, працював кореспондентом на одному з телеканалів, а також займається письменством. Дмитро наголосив, що пишається знаменитим дідом і у майбутньому планує написати про нього книгу.

Дмитро Трояновський став журналістом

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Юрія Нікуліна. Він був тричі одружений і виховує п’ятьох онуків.