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Единственная дочь, внук и три пасынка: как выглядят наследники легенды советского кино Рязанова и чем занимаются

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Эльдар Рязанов — как выглядят наследники советского режиссера Новость обновлена 24 января 2025, 20:35
Эльдар Рязанов — как выглядят наследники советского режиссера. Фото Колаж "Телеграфа"

Легендарный режиссер был трижды в браке

Эльдар Рязанов является легендой советского кинематографа, он подарил зрителям такие фильмы, как "Ирония судьбы", Служебный роман" и "Карнавальная ночь", которые стали культовыми. Память о режиссере продолжает жить не только благодаря его выдающимся творениям, но и его наследникам.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит единственная дочь Рязанова, его внук и чем они занимаются. Еще мы узнали некоторые факты о личной жизни советского режиссера.

Что известно о браках Эльдара Рязанова

Легендарный режиссер Эльдар Рязанов был женат трижды. Первой его супругой стала однокурсница Зоя Фомина, которая в 1951 году подарила ему дочь Ольгу. Девочка росла в атмосфере любви и заботу, ведь звездный отец умел сохранять баланс между работой и семьей. Эльдар занимался развитием дочери и проводил с ней много времени.

Эльдар Рязанов и его дочь
Эльдар Рязанов вместе с дочерью Ольгой

Но спустя 25 лет совместной жизни Эльдар и Зоя развелись. Вскоре режиссер женился снова, его избранницей стала Нина Скуйбина, которая работала на "Мосфильме". Рязанов влюбился в нее без памяти и принял ее сына Николая от первого брака, как своего. Мальчик, повзрослев, решил связать свою судьбу с кинематографом.

Пасынок Эльдара Рязанова Николай
Пасынок Эльдара Рязанова Николай

После смерти Нины режиссер снова пошел под венец. Его женой стала киноредактор Эмма Абайдуллина. За ее плечами было два неудачных брака, от художника Валерия Бердюгина у нее родилось два сына: Олег и Игорь. Рязанов хорошо относился к пасынкам и во всем старался их поддерживать. После получения образования парни занялись арт-проектами и у каждого появился свой бизнес. Но в 2017 году стало известно, что Олег внезапно ушел из жизни.

Рязанов вместе с женой Эммой и пасынком Олегом
Рязанов вместе с женой Эммой и пасынком Олегом

Как выглядит дочь и внук Эльдара Рязанова, чем они занимаются

Единственная дочь советского режиссера Ольга Рязанова росла беззаботным ребенком, зимой она с отцом каталась на лыжах и коньках, а летом вся семья отдыхала на даче. Несмотря на то, что родители были заняты на работе, а Ольгу воспитывала бабушка, она не испытывала дефицит внимания родителей. И даже когда отец женился второй раз, Ольга поддерживала с ним теплые отношения и очень его любила.

Семья Эльдара Рязанова
Эльдар Рязанов вместе с первой супругой и дочерью

Часто дочь бывала на работе Рязанова и даже снялась в его культовом фильме "Старики-разбойники", исполнив роль Люси. Но еще тогда она поняла, что актрисой быть не хочет.

Ольга Рязанова получила образование в МГУ, стала филологом и киноведом. Она удачно вышла замуж за кинорежиссера Виталия Трояновского, которому родила сына Дмитрия. Эльдар Рязанов души не чаял во внуке, часто к нему приезжал с камерой, чтобы запечатлеть все трогательные моменты.

Единственная дочь и внук Эльдара Рязанова
Единственная дочь и внук Эльдара Рязанова

Будучи подростком, Дмитрий занялся писательством и создавал небольшие произведения в жанре фєнтези. Свои тексты он показывал дедушке и Рязанов, чтобы дать объективную оценку его творчества, специально прочел "Гарри Поттера", а затем "Властелин Колец". Тогда он оценил повести Дмитрия и не делал поблажек на возраст и родственные связи.

Как выглядит внук Рязанова
Внук Рязанова Дмитрий увлекается писательством

Известно, что сейчас дочери Рязанова 74 года, она живет в Москве и в своих социальных сетях, где делится фотографиями с путешествий, часто вспоминает отца, рассказывает о своем детстве и юности.

Дочь Эльдара Рязанова
Как выглядит дочь Эльдара Рязанова

Что касается внука Дмитрия, то ему 38 лет, он окончил факультет журналистики, работал корреспондентом на одном из телеканалов, а также занимается писательством. Дмитрий отметил, что гордится знаменитым дедом и в будущем планирует написать о нем книгу.

Дмитрий Трояновский
Дмитрий Трояновский стал журналистом

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Юрия Никулина. Он был трижды женат и воспитывает пятерых внуков.

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#Дети #Режиссер #Эльдар Рязанов