Единственная дочь, внук и три пасынка: как выглядят наследники легенды советского кино Рязанова и чем занимаются

Легендарный режиссер был трижды в браке

Эльдар Рязанов является легендой советского кинематографа, он подарил зрителям такие фильмы, как "Ирония судьбы", Служебный роман" и "Карнавальная ночь", которые стали культовыми. Память о режиссере продолжает жить не только благодаря его выдающимся творениям, но и его наследникам.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит единственная дочь Рязанова, его внук и чем они занимаются. Еще мы узнали некоторые факты о личной жизни советского режиссера.

Что известно о браках Эльдара Рязанова

Легендарный режиссер Эльдар Рязанов был женат трижды. Первой его супругой стала однокурсница Зоя Фомина, которая в 1951 году подарила ему дочь Ольгу. Девочка росла в атмосфере любви и заботу, ведь звездный отец умел сохранять баланс между работой и семьей. Эльдар занимался развитием дочери и проводил с ней много времени.

Эльдар Рязанов вместе с дочерью Ольгой

Но спустя 25 лет совместной жизни Эльдар и Зоя развелись. Вскоре режиссер женился снова, его избранницей стала Нина Скуйбина, которая работала на "Мосфильме". Рязанов влюбился в нее без памяти и принял ее сына Николая от первого брака, как своего. Мальчик, повзрослев, решил связать свою судьбу с кинематографом.

Пасынок Эльдара Рязанова Николай

После смерти Нины режиссер снова пошел под венец. Его женой стала киноредактор Эмма Абайдуллина. За ее плечами было два неудачных брака, от художника Валерия Бердюгина у нее родилось два сына: Олег и Игорь. Рязанов хорошо относился к пасынкам и во всем старался их поддерживать. После получения образования парни занялись арт-проектами и у каждого появился свой бизнес. Но в 2017 году стало известно, что Олег внезапно ушел из жизни.

Рязанов вместе с женой Эммой и пасынком Олегом

Как выглядит дочь и внук Эльдара Рязанова, чем они занимаются

Единственная дочь советского режиссера Ольга Рязанова росла беззаботным ребенком, зимой она с отцом каталась на лыжах и коньках, а летом вся семья отдыхала на даче. Несмотря на то, что родители были заняты на работе, а Ольгу воспитывала бабушка, она не испытывала дефицит внимания родителей. И даже когда отец женился второй раз, Ольга поддерживала с ним теплые отношения и очень его любила.

Эльдар Рязанов вместе с первой супругой и дочерью

Часто дочь бывала на работе Рязанова и даже снялась в его культовом фильме "Старики-разбойники", исполнив роль Люси. Но еще тогда она поняла, что актрисой быть не хочет.

Ольга Рязанова получила образование в МГУ, стала филологом и киноведом. Она удачно вышла замуж за кинорежиссера Виталия Трояновского, которому родила сына Дмитрия. Эльдар Рязанов души не чаял во внуке, часто к нему приезжал с камерой, чтобы запечатлеть все трогательные моменты.

Единственная дочь и внук Эльдара Рязанова

Будучи подростком, Дмитрий занялся писательством и создавал небольшие произведения в жанре фєнтези. Свои тексты он показывал дедушке и Рязанов, чтобы дать объективную оценку его творчества, специально прочел "Гарри Поттера", а затем "Властелин Колец". Тогда он оценил повести Дмитрия и не делал поблажек на возраст и родственные связи.

Внук Рязанова Дмитрий увлекается писательством

Известно, что сейчас дочери Рязанова 74 года, она живет в Москве и в своих социальных сетях, где делится фотографиями с путешествий, часто вспоминает отца, рассказывает о своем детстве и юности.

Как выглядит дочь Эльдара Рязанова

Что касается внука Дмитрия, то ему 38 лет, он окончил факультет журналистики, работал корреспондентом на одном из телеканалов, а также занимается писательством. Дмитрий отметил, что гордится знаменитым дедом и в будущем планирует написать о нем книгу.

Дмитрий Трояновский стал журналистом

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Юрия Никулина. Он был трижды женат и воспитывает пятерых внуков.