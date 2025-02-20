Народилися, коли актору було за 40: як виглядають сини Шарикова із "Собачого серця" і чим займаються

Дітей актору подарувала друга дружина Надія

Відомий актор Володимир Толоконніков, який прославився завдяки фільму "Собаче серце", раптово помер у 2017 році. У нього залишилося двоє спадкоємців, які народилися, коли акторові було за 40 років, і один із них вирішив піти стопами зіркового батька.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають сини головного героя фільму "Собаче серце" Володимира Толоконнікова та чим зараз займаються. Ми дізналися деякі факти їхньої біографії.

Що відомо про особисте життя актора Володимира Толоконнікова

Відомий актор Володимир Толоконніков, попри нестандартну зовнішність, був дуже легким у спілкуванні з жінками та вмів підкорювати їх своєю харизмою. З першою дружиною Володимир познайомився у театрі, де вона працювала гримером. У пари мала народитися дитина, але вона померла при пологах. Ця трагедія роз’єднала подружжя, і незабаром вони розлучилися.

Володимир Толоконніков у фільмі "Собаче серце" та в останні роки життя

Через невдачі, які почалися в особистому житті та на роботі, Толоконніков почав випивати. Але все змінилося, коли він зустрів вчительку фізики Надію Березовську, яка поставила йому умову: вони будуть разом, якщо актор перестане пиячити. І Володимир дав їй слово, яке дотримав.

Володимир Толоконніков разом із дружиною Надією та дітьми

Володимир Толоконніков із синами

Як виглядають діти Володимира Толоконнікова та чим займаються

Перший спадкоємець "Шарикова" народився, коли йому стукнуло 40 років. Надія народила сина Інокентія, який вирішив не зв’язуватися з акторським мистецтвом, бо надивився, як це все виглядає з-за лаштунків. Однак Інокентій став для батька "правою рукою", він організовував для нього зйомки, займався документацією і був поруч із ним.

Володимир Толоконніков та його старший син Інокентій

У 1991 році дружина подарувала Володимиру другого сина, якого назвали Родіон. З дитинства хлопчик вирішив, що піде стопами зіркового батька, Толоконніков цьому зрадів і всіляко підтримував перші кроки сина.

Володимир Толоконніков з молодшим сином Родіоном

Родіон поїхав до Москви й став студентом ВДІКу. Наразі молодший син "Шарікова" продовжує займатися творчою діяльністю та знявся у понад 20 кінострічках. У 2022 році Родіон зіграв головну роль у серіалі "Природний відбір-3".

Сини актора Володимира Толоконнікова

Як виглядає Родіон та Інокентій Толоконнікові

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина дочка Папанова з "Діамантової руки". Олена пішла стопами свого зіркового батька.