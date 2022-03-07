"Починають валити вже просто чим є": харків’янин розповів про життя міста в облозі окупантів

Місто продовжує боротися за виживання

До дванадцятого дня російського вторгнення в Україну Харків став ще більше страждати від бомбардувань та обстрілів. Також почастішали авіаудари, хоча особливо прицільного обстрілу і не відбувається. В основному ворог обирає рандомні цілі та просто розстрілює боєприпаси.

Своє бачення ситуації всередині Харкова розписав представник партії "ДемСокіра" Микита Соловйов у Facebook.

На його думку, російські солдати справді живуть у своєму вигаданому світі. Навіть телевежу вирішили знищити, сподіваючись, що у місті хоч щось зміниться.

Також, каже Соловйов, найбільше від обстрілів продовжує страждати Салтівка.

"Методично хе*ачать по житлових будинках, по непрацюючих ТРЦ і ринку, — каже політик. — Таке враження, що там ніхто не цілиться взагалі, а стріляють тупо "у бік супротивника". А потрапляють тільки за рахунок того, що б’ють по району з дуже вже щільною висотною забудовою. Обстріли інших районів мають епізодичний характер. Салтівку рівняють котрий день поспіль".

Представник "ДемСокірі" вважає, що на цей район Харкова постійно страждає лише через "зручність" російських окупантів — мовляв, її можна дістати з "умовно безпечної позиції".

"Таке враження, що керовані, високо технологічні боєприпаси у них закінчуються, і вони починають валити вже просто чим є. Але оскільки вони й раніше били багато просто по житловій забудові, то нічого особливо не змінилося. Хіба що, як я вже казав, згідно з моїми враженнями, середня потужність боєприпасу виросла", — пояснює Микита Соловйов.

Чоловік припускає, спираючись лише на особисті спостереження, що зараз може початися вже остання серйозна хвиля атак. Тому що від безсилля перемогти противник вирішив просто завдати більше руйнувань.

"Навколо Харкова ЗСУ та ТРО продовжують ловити цих убогих. Сьогодні [6 березня — ред.] відзначилися ТРО. Не просто роздолбали якусь колону в лісі. А примудрилися з неї захопити неушкодженої чимало техніки. ЗСУ сьогодні результатами не хвалилися. Але раз знову до нас перли через кордон, а під містом їх немає, отже, їх встигли утилізувати", — припускає політик.

Також Соловйов наголошує, що війна продовжується також і на інформаційному фронті. Дуже багато фейків, спрямованих на те, щоб залякати. При чому їх стає в рази ближче до вечора і ночі. Їх продовжують поширювати, а деякі — активно вірити, навіть не дивлячись на те, що попередні не виправдалися.

Загалом же Харків продовжує стояти та тримати удар. Місцями в магазинах з’являються нові продукти, стає менше бардаку довкола, а згуртованість місцевих жителів лише зростає.

Нагадаємо, що Харкову, як і низці інших, найбільш постраждалих від нальоту російських нацистів населених пунктів, 6 березня було присвоєно звання "місто-герой".

При цьому обстріли продовжуються, а деякі зі снарядів прилітають навіть до особливо небезпечних об’єктів, де зберігаються ядерні установки для вивчення природи атома.