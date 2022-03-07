Гаага чекає: Україна вже знає, хто наказав бомбити мирний Харків

Накази бомбити Харків віддавав генерал-майор Олег Маковецький родом із Чугуєва.

Російський генерал, який наказував російським військовим завдавати авіаударів по Харькову, родом із Чугуєва Харківської області.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook.

"Генерал РФ, який дав злочинні накази бомбити Харків, народився у Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага", — повідомила Генпрокурор.

У свою чергу радник МВС Антон Геращенко повідомляє, що наказ на бомбардування Харкова дає генерал-майор Олег Маковецький. Він народився 1966 року в Чугуєві Харківської області.

Про те, що накази віддавав генерал, стало відомо, від пілота російського літака, збитого під Харковом, якого вдалося впіймати та допитати. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. На допиті він здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази.

Пізніше у мережі Telegram-канал Україна 24 опублікував і фото генерал-майора Олега Маковецького. Повідомляється також, що його відзначили російське командування бомбардування сирійських міст.

Зазначимо, що з початку війни ворог нещадно бомбить Харків, не залишаючи спроби захопити місто. 6 та 7 березня відбулося чергове масоване бомбардування міста. Ворог проводив повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об’єктів Харкова та найближчих населених пунктів.

Внаслідок ворожих атак загинуло щонайменше 8 людей.