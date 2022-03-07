Міхалок жорстко звернувся до військових Білорусі (відео)

Лідер гурту Brutto згадав свого батька, офіцера, якому було б соромно за те, що з його рідної Білорусі вбивають українців

Білоруський та український музикант Сергій Міхалок вилаяв військових своєї рідної країни, з якої випускаються ракети по мирним містам України.

На своїй сторінці у Facebook співак опублікував відео, в якому також говорить про свого батька, який був офіцером та служив на кордоні з Україною. За його словами, якби він бачив, як зараз білоруси "по-братерськи" обстрілюють дружню країну, то він би не дозволив "трапитися такій ганьбі", навіть ціною свого життя.

"Тут, в Україні, ви зіткнетеся з такими, бл*ть, справжніми захисниками, що аху**те. Боягуз, боягуз, білорус. путіну продався. Як побачив українця — одразу обісрався. Так і буде!", — висловив Михалок.

Нагадаємо, що Україна вже 12-й день бореться із російськими окупантами на своїй рідній землі. У понеділок, 7 березня, стало відомо, що генерал-майор рф Олег Маковецький родом з Чугуєва наказував бомбити мирний Харків.

Гинуть мирні українці. У Запорізькій області окупанти вбили працівників "Укрпошти", їх обстріляли та переїхали танком.

У Харкові всю ніч теж було дуже спекотно, від обстрілів та пожеж постраждали об’єкти інфраструктури, гуртожитки та приватні будинки.

Тим часом хакери зламали головні канали рф і показали на них правду про зруйнований обстрілами Харків.