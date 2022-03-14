"Завдання чітке": Зеленський назвав цілі України у переговорах з росією

Україна хоче отримати дієві гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чого добивається українська делегація на переговорах із Росією.

Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні до українців.

За його словами, переговори з росією це важкий шлях, однак він необхідний для того, щоб досягти миру та безпеки для України.

"У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, чекають люди", — сказав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що Україна хоче отримати гарантії своєї безпеки, які діють і які зможе відчути кожен українець.

Варто зазначити, що згідно із заявою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, наступний раунд переговорів розпочнеться 14 березня о 10.30.

Як повідомлялося раніше, 13 березня завершився третій раунд переговорів щодо завершення війни росії в Україні. За їхнім підсумком глава української делегації Михайло Подоляк заявив, що представники Росії вже не намагаються висунути ультиматуми та почали слухати пропозиції України. Також він запевнив, що наша країна не має наміру відступати від своїх позицій, серед яких завершення війни та виведення російських військ.