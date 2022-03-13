Україна та росія зробили обнадійливі заяви щодо переговорів

Найближчим часом може відбутися четвертий раунд переговорів сторін України та росії

Після третього раунду переговорів української та російської делегацій щодо припинення військових дій в Україні перемовники поступово наближаються до компромісу.

Про це заявив член делегації рф Леонід Слуцький. За його словами, щодо переговорів є суттєвий прогрес, який "знижує градус напруги". Нагадаємо, що російські війська продовжують обстріл українських міст, а командування рф дало дозвіл на вбивства простих українців, у тому числі дітей.

"На мої особисті очікування, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, в документи для підписання", — сказав Слуцький.

Раніше перемовник від України, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що четвертий раунд переговорів може відбутися вже найближчими днями.

Також Подоляк заявив 13 березня, що представники рф на переговорах вже не ультимативно що-небудь говорять, а уважно слухають пропозиції України. Наша країна не поступиться своїми позиціями. Вимоги залишаються такими ж — закінчення війни та виведення російських військ.

Варто додати, що на можливу підготовку особистих переговорів українського президента Володимира Зеленського та російського кривавого диктатора путіна зараз кинуто багато дипломатичних зусиль. Як раніше писав "Телеграф", насправді до зустрічі Зеленського з путіним залишилося чекати не так вже й довго.