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У путіна прокоментували можливість зустрічі із Зеленським: є одне "але"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Володимир Зеленський та володимир путін Новина оновлена 13 березня 2022, 14:02
Володимир Зеленський та володимир путін

росія хоче максимально підготуватися

Прессекретар кривавого диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч путіна та українського президента Володимира Зеленського можлива, але попередньо потрібно визначитися з темами для обговорення та результатом. Про такі переговори знову заговорили після слів глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу про згоду на таку зустріч путіна. У Росії ці слова не спростували.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" у Кремлі, заявляють, що не заперечували можливості зустрічі президентів. Очікуваний результат та порядок денний зустрічі — поки що єдині озвучені моменти інтересу російської сторони в темі особистого діалогу двох глав держав.

Раніше стало відомо, що переговори України та Росії, три раунди яких уже пройшло, мають незабаром відновитися. У перспективі — укладання багатокомпонентного договору, що містить чотири основні напрями, серед яких — припинення війни та виведення військ Росії з нашої країни.

"Телеграф" повідомляв, що українські переговорники працюють максимально. Зустрічі відбуваються у спеціальних робочих групах у відеоформаті.

Теги:
#Переговори #Володимир Путін #Володимир Зеленський
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