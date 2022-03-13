Зустріч Зеленського та путіна може відбутися незабаром: подробиці від Подоляка

Україна хоче швидше закінчити війну, щоб не вмирали громадянські

На можливу підготовку особистих переговорів українського президента Володимира Зеленського та російського кривавого диктатора володимира путіна зараз кинуто багато дипломатичних зусиль. Цілком імовірно, що це станеться найближчим часом, але конкретних термінів ще не озвучують.

Більше подробиць пролунало від радника голови ВП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону UAразом 13 березня.

Чиновник переконаний, що насправді до зустрічі Зеленського із путіним залишилося чекати не так уже й довго.

"Я не готов сказати, що ця зустріч відбудеться найближчим часом. День, два, три — ні. Якийсь час ще займе, але будемо намагатися, аби це було якомога швидше. Тому що ми — за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", зазначив Михайло Подоляк.

Наразі Україна працює над пошуком проведення імовірних переговорів, яке могло б гарантувати безпеку. Також напрацьовується пакет домовленостей, які обов'язково міститимуть важливі для української держави цілі. Після завершення цих кроків можна буде говорити про переговори з диктатором.

При цьому радник очільника ОП запевнив — президент Зеленський не збирається підписувати жодних документів, які не враховуватимуть українські інтереси.

Нагадаємо, що в кремлі уже висловилися щодо можливих перемовин із офіційним Києвом. За інформацією турецького міністра закордонних справ, путін начебто не виступає проти такої бесіди.