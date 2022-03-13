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Четвертий раунд переговорів України з росією: коли відбудеться та що кажуть сторони

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Переговори про припинення війни можуть відбутися 14 березня Новина оновлена 13 березня 2022, 21:55
Переговори про припинення війни можуть відбутися 14 березня

Обидві сторони зробили обнадійливі заяви.

Представники росії повідомили, що черговий раунд переговорів з Україною про припинення війни має відбутися у понеділок, 14 березня. Українська сторона цю дату також підтвердила.

Дату озвучив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

Згодом цю інформацію підтвердив радник голова ОП Михайло Подоляк, зазначивши, що це буде переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків.

Подоляк підтвердив дату українсько-російських переговорів
Подоляк підтвердив дату українсько-російських переговорів

Варто зазначити, що після третього раунду переговорів української та російської делегацій щодо припинення військових дій в Україні обидві сторони озвучили обнадійливі заяви. Зокрема, член російської делегації Леонід Слуцький, зазначивши, що "градус напруги знижується".

А перемовник від України, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сторони наближаються до компромісу про мирну угоду, а четвертий раунд відбудеться найближчими днями.

Нагадаємо, що формат українсько-російських переговорів змінився — тепер будуть створені спеціальні робочі підгрупи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що член української делегації у переговорах Давид Арахамія висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Дата
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