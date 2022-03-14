На одному з найгарячіших напрямків знищили одразу 100 окупантів

Прорватися у цьому напрямку ворогам не вдалося.

Російські окупанти продовжують втрачати в Україні не тільки десятки одиниць військової техніки, але й свій особовий склад. У Донецькій області на 19-й день війни українські військові ліквідували 100 росіян разом з технікою.

Про це у понеділок, 14 лютого, повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

Відомо, що окупаційні війська на Донеччині, яка вважається одним з найгарячіших напрямків російсько-української війни, намагалися прорвати оборону українських захисників, однак під час наступу окупанти втратили 100 солдатів, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.

Крім того, наші військові виявили угруповання росіян, яке намагалося атакувати Волноваський напрямок. В бою ворог втратив 4 БМП та два взводи піхоти.

Українська артилерія та авіація протягом дня, 14 березня, на Донеччині також знищила колону забезпечення з 12 автомобілів.

"Зазнавши втрат батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ відступила. Українські воїни продовжують надійно тримати займані рубежі та наносити максимального ураження живій силі та техніці російських окупантів. Тривають бої", — резюмували наші військові.

Раніше "Телеграф" повідомляв свіжі цифри втрат російських окупантів.